Fotoğraf çekerken kendisini yaraladı

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Moskova Bilgi Teknolojileri Kolejinde eğitim gören genç bir kız, sosyal medya hesabında paylaşmak için farklı fotoğraflar çekmeye çalıştı.

Arkadaşıyla vakit geçiren genç kız, daha sonra arkadaşının üniversitesine gitmesinden sonra yalnız kaldı. Arkadaşı ise evde defterinin kalıp kapladığını sormak için kızı aradı.

Çekmeceleri araştıran kız, arkadaşına defteri bulamadığını söyledi. Defteri aradığı sırada çekmecede silah gören genç kız, bu silahla selfie çekmek istedi. Genç kız, silahla birkaç fotoğraf çektikten sonra son olarak silahı kafasına doğrulttu. Bu sırada silah patlayınca genç kız yere yığıldı.

ARKADAŞLARI POLİSİ ARADI

Arkadaşı ise yine genç kızı arayınca ulaşamadı. Telefonuna cevap vermeyen genç kızın başına bir şey geldiğinden şüphelenen arkadaşı, polisi arayarak yardım istedi. Eve ulaşan polisler, genç kızın yere yığılı ve vurulmuş şekilde görünce ambulansı aradı. Ambulans tarafından genç kız, hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk incelemelerde, merminin kızın kafatasını sıyırdığı ve yaşadığı açıklandı. Kızın hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.