taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

Fotoğraf çekerken kendisini yaraladı

Genç kız, sosyal medya hesabında paylaşmak için tabancayı kafasına dayayıp selfie çekerken, yanlışlıkla kendisini vurdu.

AA | 01.06.2019 - 16:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Moskova Bilgi Teknolojileri Kolejinde eğitim gören genç bir kız, sosyal medya hesabında paylaşmak için farklı fotoğraflar çekmeye çalıştı.

Arkadaşıyla vakit geçiren genç kız, daha sonra arkadaşının üniversitesine gitmesinden sonra yalnız kaldı. Arkadaşı ise evde defterinin kalıp kapladığını sormak için kızı aradı.

Fotoğraf çekerken kendisini yaraladı

Çekmeceleri araştıran kız, arkadaşına defteri bulamadığını söyledi. Defteri aradığı sırada çekmecede silah gören genç kız, bu silahla selfie çekmek istedi. Genç kız, silahla birkaç fotoğraf çektikten sonra son olarak silahı kafasına doğrulttu. Bu sırada silah patlayınca genç kız yere yığıldı.

ARKADAŞLARI POLİSİ ARADI

Arkadaşı ise yine genç kızı arayınca ulaşamadı. Telefonuna cevap vermeyen genç kızın başına bir şey geldiğinden şüphelenen arkadaşı, polisi arayarak yardım istedi. Eve ulaşan polisler, genç kızın yere yığılı ve vurulmuş şekilde görünce ambulansı aradı. Ambulans tarafından genç kız, hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk incelemelerde, merminin kızın kafatasını sıyırdığı ve yaşadığı açıklandı. Kızın hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

515
Darbeci Sisi, umre yaptı

Darbeci Sisi, umre yaptı

212
Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi'nde doldu taştı

Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi'nde doldu taştı

219
Türkiye-İran sınırında üç askerimiz şehit oldu

Türkiye-İran sınırında üç askerimiz şehit oldu

185
Anadolu otoyolunda bayram trafiği

Anadolu otoyolunda bayram trafiği

88
Vanlı baba, oğlunun proje ödevi için mini TOMA yaptı

Vanlı baba, oğlunun proje ödevi için mini TOMA yaptı

92
Ali Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır

Ali Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır

270
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir