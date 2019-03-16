taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44565
Euro
6.17
Altın
1302.32
Borsa
103304.05
Gram Altın
228.063

Fotoğraf çekmek için canlarını hiçe saydılar

Siirt’te selfie çekmek için hiçbir önlem almadan metrelerce yükseğe çıkan gençler, ölümle burun buruna geldi.

DHA | 16.03.2019 - 16:49..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Fotoğraf ve video sevdası için kendini riske atan başka bir olay da Deliklitaş kayasında görüntülendi. Devasa kayalığın tepesinde yapılan hareketler, vatandaşların tepkisini çekti.

METRELERCE YÜKSEKTEN SARKTILAR

Bir grup genç, merkeze 5 kilometre uzakta bulunan ve metrelerce yükseklikte olan Deliklitaş'a çıktı. Herhangi bir önlem almadan kayalıklarda oturup fotoğraf çektiren gençler, canlarını tehlikeye attı.

Fotoğraf çekmek için canlarını hiçe saydılar

''ÖLÜRSÜNÜZ'' DİYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşan gençler, tepki topladı. Vatandaşlar, gençlerin bir önlem almadan metrelerce yüksekliğe çıkıp fotoğraf çektirmelerinin ölümle sonuçlanabileceğini belirterek tepki gösterdi.

Fotoğraf çekmek için canlarını hiçe saydılar VİDEO


Fotoğraf çekmek için canlarını hiçe saydılar


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yıldız Tilbe: Ayasofya ibadete açılsın, izin mi alacağız

Yıldız Tilbe: Ayasofya ibadete açılsın, izin mi alacağız

547
Yeni Zelanda teröristi 5 Nisan'a kadar gözaltında

Yeni Zelanda teröristi 5 Nisan'a kadar gözaltında

116
Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto

Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto

168
Londra'da Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdılar

Londra'da Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdılar

118
İngiliz basınında Yeni Zelanda saldırısı

İngiliz basınında Yeni Zelanda saldırısı

89
Yeni Zelanda Başbakanı: Silah yasalarımız değişecek

Yeni Zelanda Başbakanı: Silah yasalarımız değişecek

63
Camiye saldıran teröristi durdurmak için üzerine atladı

Camiye saldıran teröristi durdurmak için üzerine atladı

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir