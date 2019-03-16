Fotoğraf ve video sevdası için kendini riske atan başka bir olay da Deliklitaş kayasında görüntülendi. Devasa kayalığın tepesinde yapılan hareketler, vatandaşların tepkisini çekti.

METRELERCE YÜKSEKTEN SARKTILAR

Bir grup genç, merkeze 5 kilometre uzakta bulunan ve metrelerce yükseklikte olan Deliklitaş'a çıktı. Herhangi bir önlem almadan kayalıklarda oturup fotoğraf çektiren gençler, canlarını tehlikeye attı.





''ÖLÜRSÜNÜZ'' DİYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşan gençler, tepki topladı. Vatandaşlar, gençlerin bir önlem almadan metrelerce yüksekliğe çıkıp fotoğraf çektirmelerinin ölümle sonuçlanabileceğini belirterek tepki gösterdi.

Fotoğraf çekmek için canlarını hiçe saydılar VİDEO







