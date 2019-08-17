Fotoğraf çektirirken kaza yapan aracın altında kaldı

Ulus ilçesine bağlı Bahçecik köyü Kavlakdibi mevkisinde, Karabük yönüne giden A.Ç. yönetimindeki 06 FD 9591 plakalı otomobil, ön sağ rotunun çıkması sonucu, kontrolden çıktı.

YOL KENARINDA FOTOĞRAF ÇEKTİREN KADINA ÇARPTI

Savrulan otomobil yol kenarında fotoğraf çektirmek için bekleyen Hatice Çakıcı’ya (47) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hatice Çakıcı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hatice Çakıcı’nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma, arabanın sürücüsü A.Ç.’yi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.