İstanbul'dan Edirne'ye turla gelen bir grup arkadaş, Meriç Köprüsü manzarasıyla fotoğraf çektirmek üzere nehir kenarına indi.
400 METRE SÜRÜKLENDİ
Bu sırada gruptakilerden biri nehre düştü. Akıntı nedeniyle kısa sürede 400 metre kadar sürüklenen kadını görenler, tutunabilmesi için nehre sandalyeler attı.
Fotoğraf çektirirken Meriç'e düşen kadın kurtarıldı İZLE
HASTANEYE KALDIRILDI
Bu sırada durumu gören Arif Bahçecik, nehre atlayarak kadını kurtardı. Kıyıya alınan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.