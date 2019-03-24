Arjantin Milli Takımı, Messi'nin takıma geri dönmesini bir video ile duyurdu

Üç komando askerin şehit olduğu kaza

1 Fotoğraf çektirirken Meriç'e düşen kadın kurtarıldı Turla Edirne'yi gezmeye gelen bir kadın, nehir kenarında fotoğraf çektirirken nehre düştü. Sürüklenen kadın, çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

2 Okulların yıllık yol haritaları olacak Okulların kalite ve başarı grafiğini izlemek için yıllık olarak yol haritası çıkartılacak.

3 Levent Üzümcü ölen imamla dalga geçti Ağacın altında kalarak hayatını kaybeden imam Ramazan Akbaş için, "Ah be Ramazan... Bir imam kolay mı yetişiyor..." ifadesini kullanan Levent Üzümcü tepki aldı.

4 Üç komando askerin şehit olduğu kaza kamerada Dün Kastamonu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 komando uzman erbaşın yaşamını yitirdiği kazanın görüntülerine ulaşıldı.

5 Şanlıurfa'da iki kişi öldürülmüş halde bulundu Biri 63, diğeri 45 yaşında olan iki kişi, evlerinde silahla öldürüldü. Şanlıurfa'daki feci olayla ilgili Vali Abdullah Erin, çok yönlü araştırma yapılması için talimat verdi.

6 İnan Kıraç: Liselileri küçümseyen sonucuna katlanır Galatasaray Kulübü'nde büyük söz sahibi olan liselilerin ağabeyliğini yapan İnan Kıraç, Mustafa Cengiz yönetimini "Kimse liselileri küçük görmesin sonucuna katlanır" diyerek uyarmıştı.