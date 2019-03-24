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Fotoğraf çektirirken Meriç'e düşen kadın kurtarıldı

Turla Edirne'yi gezmeye gelen bir kadın, nehir kenarında fotoğraf çektirirken nehre düştü. Sürüklenen kadın, çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

AA | 24.03.2019 - 13:56..
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İstanbul'dan Edirne'ye turla gelen bir grup arkadaş, Meriç Köprüsü manzarasıyla fotoğraf çektirmek üzere nehir kenarına indi.

400 METRE SÜRÜKLENDİ

Bu sırada gruptakilerden biri nehre düştü. Akıntı nedeniyle kısa sürede 400 metre kadar sürüklenen kadını görenler, tutunabilmesi için nehre sandalyeler attı.

Fotoğraf çektirirken Meriç'e düşen kadın kurtarıldı İZLE

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada durumu gören Arif Bahçecik, nehre atlayarak kadını kurtardı. Kıyıya alınan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf çektirirken Meriç'e düşen kadın kurtarıldı

Fotoğraf çektirirken Meriç'e düşen kadın kurtarıldı

Fotoğraf çektirirken Meriç'e düşen kadın kurtarıldı

Fotoğraf çektirirken Meriç'e düşen kadın kurtarıldı

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