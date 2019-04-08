Fotoğraf çektirmek isterken off-road aracıyla suya gömüldü

Isparta’nın Atabey ilçesindeki Atabey Göleti’nde meydana gelen olayda, her pazar bir araya gelerek bölgede off-road yapan yaklaşık 35 kişilik grup, rutin etkinlik ve mangal partisini gerçekleştirdikten sonra dönüş için hazırlığı geçti.

Gruptaki off-road tutkunlarından Mehmet Eskici, etkinlik sonrasında 4x4 aracıyla Atabey Göleti kıyısında fotoğraf çektirmek için aracının iki ön lastiğini suya indirdi.

FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN SUYA GÖMÜLDÜ

Macera tutkunu Eskici’nin direksiyonda olduğu sırada araç, bir anda gölete doğru sürüklendi. Eskici'nin suya gömülmemesi için büyük çaba harcadığı araç, sürücüsüyle birlikte bir anda suya gömüldü.

Fotoğraf merakı yüzünden faciayla sonuçlanmak üzere olan olayı gören çevredekiler, hemen yardıma koştu. Aracın içinde kalan Eskici, kendi imkanlarıyla göletten çıkarak kurtulurken, suya düşen off-road aracı da bölgedeki diğer off-road araçları yardımıyla göletten güçlükle çıkarılabildi.

ARACIN CAMI PATLADI

Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirirken, aracın ön camının patladığı belirtildi.