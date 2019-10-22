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Fotoğraf sanatçısının drone için hayatını tehlikeye attı

Cemil Belder isimli fotoğraf sanatçısı, kentin tanıtım filmini çektiği kamerasının bulunduğu drone, uçurumdaki ağaca takıldı.

DHA | 22.10.2019 - 18:41..
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Karabük'te Cemil Belder ve arkadaşı, Karabük’ün tanıtım filmini hazırlanma çalışması kapsamında drone ile Bolkuş mevkiine geldi.

Bolkuş köyü mevkiinde tünelden çıkan trenin orman ve Filyos Irmağı manzarası eşliğindeki yolculuğunu görüntüleyen drone, uçurumdaki ağaca takılı kaldı.

Belder, cep telefonundaki koordinatlar yardımıyla cihazın tam yerini tespit ederek harekete geçti. 2 arkadaş, uçuruma tırmandı ve drone'u takılı olduğu yerden aldı.

HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Arkadaşlar bu sefer uçurumdan aşağıya doğru hareket etti. Arkadaşlar, bir süre ise gök gürültüsüyle birlikte sağanağa yakalandı. Cihazın zarar görmemesi için yelekle üzeri örtüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren tehlikeli yolculuk ve yıldırımın düşme anı ise Belder’in cep telefonuna yansıdı.

Fotoğraf sanatçısının drone için hayatını tehlikeye attı

Fotoğraf sanatçısının drone için hayatını tehlikeye attı

Fotoğraf sanatçısının drone için hayatını tehlikeye attı

Fotoğraf sanatçısının drone için hayatını tehlikeye attı

Fotoğraf sanatçısının drone için hayatını tehlikeye attı

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