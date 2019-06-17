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Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

İki liderin aileleriyle fotoğraf çektirdikleri sırada samimi diyaloğu dikkat çekti.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 09:45..
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Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

Dün akşam CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Binali Yıldırım, canlı yayında bir araya gelerek İstanbul seçimini tartıştı.

3 saat süren tartışmanın ardından taraflar programdan dostça ayrıldı.

İmamoğlu programın sonunda ailelerle birlikte fotoğraf çektirmek istedi.

Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

Teklifi kabul eden Binali Yıldırım eşi ve kızıyla program sonrası İmamoğlu'nun eşi ve oğluyla fotoğraf çekti. Fotoğraf öncesi İmamoğlu ile Yıldırım arasında samimi bir diyalog yaşandı.

"BABA BU OKULDA HEP GÜZEL İNSANLAR YETİŞİYOR"

İmamoğlu Yıldırım'a, "Benim oğlum İnşaat ve Fizik Mühendisliği okuyor üniversitede, İTÜ'de sizinle aynı okulda. Diyor ki "Baba bu okulda hep güzel insanlar yetişiyor. Ben de olacak mıyım?" Çalışırsan olur" dedi.

Yıldırım da İmamoğlu'na "Evelallah" diye karşılık verdi.

Ardından adaylar bir süre nasıl poz vereceklerini belirlemeye çalıştı.

Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

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