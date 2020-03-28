taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Fotoğraflardan konum verisi kaldırma: Android ve iPhone

Android ve iPhone'larda, konum verilerini fotoğraflardan nasıl kaldırabileceğinizi anlattık.

Haber Merkezi | 28.03.2020 - 17:44..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Günlük hayatta sıkça kullandığımız akıllı telefonlarda bulunan konum bazlı özellikler, yol tahminleri ve konum paylaşma gibi birçok işlemde işimize oldukça yarıyor.

Ancak söz konusu konum servisleri, siz farkında olmasanız bile arkanızda bir iz bırakabiliyor. Örneğin konum etiketi özelliği ile çektiğiniz birçok fotoğrafa, o anki konumunuz ekleniyor ve siz bu fotoğrafı internette paylaştığınız an, aslında bir bakıma konumunuzu da paylaşmış oluyorsunuz.

FOTOĞRAFLARDAN KONUM KALDIRMA: ANDROID VE iOS

Android ve iPhone'larda fotoğraflardan nasıl konum verilerini kaldırabileceğinizi ve kaldırmadığınız takdirde konumunuzun nasıl açığa çıkacağını aşağıdaki videoda uygulamalı olarak anlattık. İyi seyirler.

AKILLI TELEFONLARDA FOTOĞRAFTAN KONUM VERİSİ KALDIRMA - YouTube'dan İZLE

Instagram: @eshteknoloji

Fotoğraflardan konum verisi kaldırma: Android ve iPhone

Fotoğraflardan konum verisi kaldırma: Android ve iPhone

İlginizi Çekebilir
5G teknolojisi nedir
5G, şu anda kullandığımız 4G'den 10 kat daha hızlı olan 5. Nesil Mobil Telekomünikasyon teknolojisidir.
Microsoft, 5G uzmanı Affirmed Networks'ü satın aldı
Microsoft, bulut tabanlı ağ çözümleri konusunda uzman olan Affirmed Networks şirketini satın aldığını duyurdu.
Koronavirüs nedeniyle WhatsApp kullanımı yüzde 51 arttı
Yeni yapılan bir araştırmaya göre WhatsApp kullanımında, koronavirüs nedeniyle yüzde 51'lik bir artış görüldü.
Google'dan koronavirüs için 810 milyon dolarlık reklam kredisi
Google, koronavirüs nedeniyle işletmelere yardımcı olabilmek için 810 milyon dolarlık reklam kredisi verecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
1079
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
616
KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti
KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti
1156
New York'taki hastanelerin korona tablosu
New York'taki hastanelerin korona tablosu
253
Küfür eden karantinadaki öğrencilere vatandaşlardan tepki
Küfür eden karantinadaki öğrencilere vatandaşlardan tepki
474
İstanbul'da İl İdare Kurulu toplandı
İstanbul'da İl İdare Kurulu toplandı
325
Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor
Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor
94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir