Fotoğraflardan konum verisi kaldırma: Android ve iPhone

Günlük hayatta sıkça kullandığımız akıllı telefonlarda bulunan konum bazlı özellikler, yol tahminleri ve konum paylaşma gibi birçok işlemde işimize oldukça yarıyor.

Ancak söz konusu konum servisleri, siz farkında olmasanız bile arkanızda bir iz bırakabiliyor. Örneğin konum etiketi özelliği ile çektiğiniz birçok fotoğrafa, o anki konumunuz ekleniyor ve siz bu fotoğrafı internette paylaştığınız an, aslında bir bakıma konumunuzu da paylaşmış oluyorsunuz.

FOTOĞRAFLARDAN KONUM KALDIRMA: ANDROID VE iOS

Android ve iPhone'larda fotoğraflardan nasıl konum verilerini kaldırabileceğinizi ve kaldırmadığınız takdirde konumunuzun nasıl açığa çıkacağını aşağıdaki videoda uygulamalı olarak anlattık. İyi seyirler.