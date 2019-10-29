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FOX muhabirini ağlatan soru

Barış Pınarı Harekatı hakkında son durumu aktaran FOX muhabiri Öznur Aslan, İsmail Küçükkaya'nın Cumhuriyet Bayramı sorusunu yanıtlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Merkezi | 29.10.2019 - 12:11..
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FOX muhabirini ağlatan soru

FOX muhabiri Öznur Aslan ve kameraman Ferhan Güler, bu sabah İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında sınır hattındaki son durum hakkında bilgi verdi.

Muhabirin sözlerini bitirmesinin arsından operasyondaki askerlere selam söyleyen İsmail Küçükkaya, sınırda Cumhuriyet Bayramı’nın nasıl geçtiğini ve Öznur Aslan’ın çocukluğundaki bayramları sordu.

FOX muhabirini ağlatan soru VİDEO

"MEMLEKETİN KIYMETİNİ HİSSETTİM"

Bu soru üzerine duygulanan Aslan, gözyaşlarıyla şunları söyledi; “Burada olmak biraz daha insana vatanın memleketinin kıymetini hissettiriyor. Çünkü şu kadar yakınımızdaki Suriye’de yaşanan olaylar ve bizim kıtalar ötesinden, binlerce kilometreden gelen devletlere karşı mücadelemiz var. İşte burada askerlerimizle polislerimizle beraber oldukça, onların fedakarlıklarını gördükçe duygulanıyorum. Hassas olduğum konulardan birisi.”

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