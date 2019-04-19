İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, FOX Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın, üniversite yıllarından ev arkadaşı olarak biliniyordu.
İmamoğlu'nun mazbatasını aldıktan sonra görevi devralması, FOX Ana Haber'de geniş yer buldu.
Ancak söz konusu haberde, büyük bir hata yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mazbatasını aldıktan sonra çekilen fotoğrafının üzerine, Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı montajlanarak koyuldu ve sosyal medyada servis edildi...
FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi VİDEO
İşte o fotoğraf, FOX Haber'de ekrana getirildi.
Aynı montaj fotoğraf, CNN Türk'te de ekrana getirilmişti.
İŞTE ORİJİNAL FOTOĞRAF