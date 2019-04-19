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FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

Fatih Portakal'ın sunumuyla ekrana gelen FOX Haber'de, Mansur Yavaş'ın üzerine montajlanan Ekrem İmamoğlu fotoğrafı kullanıldı.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 09:43..
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FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, FOX Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın, üniversite yıllarından ev arkadaşı olarak biliniyordu.

İmamoğlu'nun mazbatasını aldıktan sonra görevi devralması, FOX Ana Haber'de geniş yer buldu.

Ancak söz konusu haberde, büyük bir hata yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mazbatasını aldıktan sonra çekilen fotoğrafının üzerine, Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı montajlanarak koyuldu ve sosyal medyada servis edildi...

FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi VİDEO

İşte o fotoğraf, FOX Haber'de ekrana getirildi.

FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

Aynı montaj fotoğraf, CNN Türk'te de ekrana getirilmişti.

FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

İŞTE ORİJİNAL FOTOĞRAF

FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

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