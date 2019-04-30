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Frankfurt Havalimanı'na terminal için temel atma töreni

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı genişletilecek. Temel atma töreninde protesto vardı.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 07:37..
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İstanbul Havalimanı'nın 4 yıl gibi kısa bir sürede yapılması Almanya'da şaşkınlık yarattı. Alman medyasında Türkiye'nin bu kadar kısa sürede iş bitirmesinin takdir edilmesi gerektiği yazıldı. Ayrıca Berlin ve Frankfurt havalimanlarında yapılacakların yavaşlığı eleştirildi.

DAHA YENİ TEMEL ATILDI

Dün Frankfurt Havalimanı'nın genişletilmesi planları kapsamında üçüncü yolcu terminalinin temeli atıldı. Terminalin son aşamada yaklaşık 25 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor.

Frankfurt Havalimanı'na terminal için temel atma töreni

PROTESTO EDİLDİ

Alman haber ajansı Deutsche Welle'in haberine göre, inşaat sahasında yapılan, ekonomi ve siyaset dünyasından yaklaşık 700 temsilcinin katıldığı temel atma törenine protestolar eşlik etti. 1 numaralı terminalde toplanan sivil toplum ve çevre kuruluşları yeni terminalin ek gürültü ve çevre kirliliğine yol açacağı uyarısında bulundu.

Protestocuların sözcüsü Thomas Scheffler, "terminalin temel taşının bölge için mezar taşı anlamına geldiğini" söyledi. Göstericiler havalimanını genişletme planının durdurulmasını, gece uçuş yasağının iki saat daha uzatılmasını ve uçak trafiğinin yılda 380 bine düşürülmesini talep etti.

Havaalanının genişletme işlemlerinin tamamlanması sonrasında uçak iniş-kalkış sayısının yılda 700 bini aşması bekleniyor. Geçen yıl iniş ve kalkışların toplam sayısı 512 bin olarak kaydedilmişti.

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