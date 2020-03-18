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Fransa, 5G ağlarında Huawei'ye kısmen izin verecek

Güvenilir kaynaklar, Fransa'nın 5G ağlarında Huawei'yi yasaklamayacağını belirtiyor.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 12:27..
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Aylardır devam eden ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden en çok etkilenen şirket Huawei, geçtiğimiz aylarda Google'ın yaptırımlarıyla karşıya kalmıştı.

Şu anda birçok ülkede altyapısı kurulan 5G teknolojisi için en güçlü firmalardan biri olan şirket, bazı ülkelerde ise yasaklanmıştı.

FRANSA HUAWEI'YE KISMEN İZİN VERECEK

Güvenilir kaynaklar, Fransız siber güvenlik kurumu ANSSI'nın Huawei donanımının kullanımını onayladığını ve Çinli şirketin Fransa'nın 5G ağlarında yer alacağını belirtti.

Ancak Çinli şirket, ülkenin çekirdek alt yapısında değil, yalnızca önemli olmayan ve güvenlik riski oluşturmayan bölgelerde hizmet verebilecek.

huawei

İNGİLTERE DE KISMEN İZİN VERMİŞTİ

İngiltere, Huawei'nin de içerisinde bulunduğu yüksek riskli hizmet sağlayıcılarını, ülkenin belirli kısımlarındaki 5G bağlantısının dışında tutmuştu.

Yani Çinli şirket, ülkedeki nükleer santral ve askeri tesisler gibi hassas noktalarda faaliyet gösteremeyecek. Ancak diğer bölgelerde, Huawei'nin sağlayacağı altyapı kullanılacak.

Instagram: @eshteknoloji

Fransa, 5G ağlarında Huawei'ye kısmen izin verecek

Fransa, 5G ağlarında Huawei'ye kısmen izin verecek

Fransa, 5G ağlarında Huawei'ye kısmen izin verecek

Fransa, 5G ağlarında Huawei'ye kısmen izin verecek

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