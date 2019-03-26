Fransa, Almanya ve Çin liderleri bir arada

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Avrupa turu, geçtiğimiz günlerde start aldı. Bu tur kapsamında Çin liderinin ilk durağı, Fransa oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı ile dün görüşen Çin lideri, bugün ise Almanya Başbakanı Merkel ve AB Başkanı Juncker ile Elysee Sarayı'nda bir toplantı yaptı.

AB KENDİNE YOL ÇİZİYOR

İngiltere'nin, AB'den ayrılma süreci olarak adlandırılan 'Brexit' nedeniyle sıkıntıları devam ederken AB, kendine bir yol çizmeye başladı bile... Bu nedenle de Almanya ve Fransa gibi ülkeler, hem kendi aralarında hem de Çin gibi büyük devletlerle ticaret anlaşmaları için kolları sıvadı.

FRANSA - ÇİN ANLAŞTI

Anlaşmanın ilkini Fransa dün gerçekleştirdi. Çin; 290 adet A320, 10 adet de A350s model uçağı Fransız şirketten alacak ve 300 uçak için 30 milyar euro ödeme yapacak. Bu anlaşma ile birlikte Airbus hisseleri yüzde 1,9 oranında değer kazandı.

TUTARLI BİR STRATEJİSİ OLMALI

Çin'in Airbus'tan uçak sipariş etmesinin önemli bir gelişme olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlülüğünü gösterdiğini ifade eden Macron, Çin ile kültür alanında da birçok çalışma yapacaklarını vurguladı.

Macron, Avrupa'nın Çin ile ilişkileri güçlendirmesinin önemine işaret ederek, "Avrupa'nın Çin ile ilişkilerinde tutarlı bir stratejisi olmalı." dedi.

BİRÇOK ALANDA ANLAŞMA YAPILACAK

Çin ile ekonomik ve ticari ortaklık kurulmasının önemli olduğuna dikkati çeken Macron, "Yeni İpek Yolu Projesi için söz konusu ülkelerin saygı göstermesi, G20'de belirlenecek uluslararası normlarla ve iklim konusundaki anlaşmalarla uyumlu olmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çin ile Fransa arasındaki ikili görüşmelerin artacağını kaydeden Şi, Fransa ile nükleer ve havacılık gibi birçok alanda iş birliğinin güçlendirileceğini vurguladı.

"AB OLARAK BİRLEŞİRSEK HAYATTA KALABİLİRİZ"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Avrupa ülkelerinin, ekonomik olarak güç bir durumda olduğunu belirterek, "Çin, Rusya ve ABD gibi devlerin bulunduğu bir dünyada, yalnızca AB olarak birleşirsek hayatta kalabiliriz.” yorumunda bulunmuştu.

Maas ayrıca, "Bazı ülkeler Çin ile akıllıca iş yapabileceklerini düşünüyorlarsa bir sabah uyandıklarında, kendilerini Çin'e bağımlı olarak bulabilirler." diye konuşmuştu.

9 NİSAN'DA AB - ÇİN ZİRVESİ VAR

Bugünkü toplantıda liderler, ABD'nin çıktığı İklim Anlaşması'nın önemine de vurgu yaptı. Ayrıca liderler; basın toplantısı çıkışında, 9 Nisan'da AB- Çin arasında Brüksel'de bir zirve planladıklarını da sözlerine ekledi.

FRANSA'DA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çin lideri Şi Cinping'in Fransa ziyaretini duyan halk ise sokaklara döküldü. Çin'in asimilasyon politikalarını protesto eden binlerce Tibetli ve Uygurlar gösteri düzenliyor. Ancak Fransız hükümeti Çin lideri için geniş güvenlik önlemleri aldı.