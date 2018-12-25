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Fransa Başbakanı Philippe: Düzeni getirmekte kararlıyız

Başbakan Edouard Philippe, Sarı Yelekliler'in 17 Kasım'dan bu yana devam eden ve şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerinin ardından, düzeni getirmekte kararlı olduklarını belirtti.

AA | 25.12.2018 - 06:43..
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Fransa Başbakanı Philippe: Düzeni getirmekte kararlıyız

Philippe, cumartesi Paris'te düzenlenen gösteride saldırıya uğrayan polislere yaptığı ziyarette, SarıYelekliler'in eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarının son bulması gerektiğini ve düzeni getirmekte kararlı olduklarını ifade eden Philippe, gösteride şiddete başvuranlarla, barışçıl talepleri olanları ayırt ettiğini söyledi.

Fransa Başbakanı Philippe: Düzeni getirmekte kararlıyız

"GÖSTERİLER RADİKALLEŞTİ"

Philippe, eylemler devam ettikçe gösterilerin radikalleştiğini kaydetti.

Saldırıya uğrayan 4 polisle görüşerek olayla ilgili bilgi aldığını belirten Philippe, saldırının faillerinin bulunması ve cezalandırılması için çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı.

Fransa Başbakanı Philippe: Düzeni getirmekte kararlıyız

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