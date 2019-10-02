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Fransa en iyisi 'Fatmagül' dedi

Beren Saat ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi Soap Awards’da En İyi Yabancı Dizi seçildi.

Detay Haber | 02.10.2019 - 13:19..
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Fenomen dizi Fatmagül’ün Suçu Ne?, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Bu kez ödülün adresi Fransa oldu.

Fransa’da Fatmagül ismiyle yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne, geçtiğimiz gün Fransa’da yayınlanan yerli ve yabancı televizyon dizilerinin ödüllendirildiği Soap Awards’da En İyi Yabancı Dizi seçildi.

Fransa en iyisi 'Fatmagül' dedi

REKOR OY KULLANILDI

Geçtiğimiz akşam 4'üncü kez düzenlenen ve ödüllerin halk oylamasıyla belirlendiği yarışmada, bu yıl bir rekora imza atılarak 300 binden fazla oy kullanıldı.

YÖNETMEN VE SENARİSTLERE TEŞEKKÜR

Paris’teki Renalagh Tiyatrosu’nda gerçekleşen ödül töreninde "Fatmagül’ün Suçu Ne? kendi ülkesinde sosyal bir fenomene dönüşen ve dünyanın dört bir köşesine yayılan dizi’ olarak anons edilirken, yönetmen Hilal Saral ile senaristler Melek Gençoğlu ve Ece Yörenç’in teşekkür mesajlarına yer verildi.

Fransa en iyisi 'Fatmagül' dedi

BİRÇOK ÜLKEDE GÖSTERİLDİ

Başrollerini Beren Saat ve Engin Akyürek’in paylaştığı Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisi, 2010 yılında Kanal D’de yayınlanmış ve ekranlara damgasını vurmuştu. Yurtdışına satılan Türk dizileri arasında da zirvede yer alan Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisi, çok sayıda ülkede gösterilmiş İspanya, Amerika ve Hindistan’da da yeniden uyarlanmıştı.

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