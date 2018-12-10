Fransa İçişleri Bakanı Müslümanlar Kongresi'nde

Ülkede ilk kez düzenlenen kongreye Castaner'in yanı sıra İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech, eski bakan ve Arap Dünyası Enstitüsü Başkanı Jack Lang, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, CFCM Başkanı Ahmet Oğraş ve yönetim kurulu üyeleri, Paris'in içinde olduğu Ile-de-France Bölge Başkanı Valerie Pecresse, Laiklik Gözlemevi Başkanı Jean-Louis Bianco, eski bakan ve Fransa İslam Vakfı Başkanı Jean-Pierre Chevenement, Senatör Nathalie Ghoulet, Müslüman derneklerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

ASİMİLASYON FRANSA'NIN TARİHİNE AYKIRI

Christophe Castaner, konuşmasına asimilasyonun Fransa'nın kendi tarihine aykırı olduğunu söyleyerek başladı.

"Müslümanlara yapılan hakaret, cumhuriyete yapılan bir hakaret sayılır." ifadelerini kullanan Castaner, Müslüman karşıtı saldırılara karşı taviz verilmemesi gerektiğini belirtti.

"İSLAM FRANSA'NIN BİR PARÇASI"

Christophe Castaner, "İslam Fransa'nın bir parçasıdır." diyerek, Fransa'da İslam'ın özgür bir şekilde yaşanabileceğini söyledi.

Ülkede aşırıcı fikirlere karşı da mücadele edilmesi gerektiğini belirten Castaner, bunun için toplumun entelektüel olarak bilinçlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Christophe Castaner, devletin Müslüman kuruluşlarının işleyişine karışmadığını ancak toplumun tamamını ilgilendiren konularda da devletin müdahil olmamasının düşünülemeyeceğini belirtti.

CFCM ile Müslüman kuruluşların finansmanı hakkında çalışmaları gerektiğini ifade eden Castaner, ülkede İslam'ın cumhuriyetin değerleri ve yasalarıyla uyumlu olması gerektiğini savundu.