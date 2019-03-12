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Fransa ile Almanya arasında ortak meclis kuruluyor

Fransa Ulusal Meclisi, Fransa ile Almanya arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen ortak bir meclisin kurulmasını öngören anlaşmayı onayladı.

AA | 12.03.2019 - 06:53..
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Fransa ile Almanya arasında ortak meclis kuruluyor

İki ülke arasındaki iş birliği güçlendirmeyi amaçlayan ortak bir meclisin kurulmasını öngören anlaşma, mecliste kabul edildi. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM), merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR), merkez sol Sosyalist Partisi (PS) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) destek verdi.

Fransa ile Almanya arasında ortak meclis kuruluyor

İKİ ÜLKEDEN 50'ŞER MİLLETVEKİLİ OLACAK

Anlaşma, Almanya Federal Meclisi'nde de onaylandığında yürürlüğe girecek ve kabul edilmesi durumda meclisin ilk toplantısının, 25 Mart'ta başkent Paris'te gerçekleşmesi bekleniyor.

Yılda en az iki kez toplanacak ortak mecliste, her iki ülkeden 50 milletvekili yer alacak. Anlaşmanın, ülkelerin sınır bölgelerinde ulusal hukuk kurallarından vazgeçme imkanı sağladığı belirtildi.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, yaptığı açıklamada, anlaşmanın kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, bu meclisin her iki ülkenin hukukun uyumlu çalışmasını sağlayacağını ve iş birliğini derinleştireceğini söyledi.

Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau da bu anlaşmayı "cesur bir seçim" şeklinde niteledi.

ORTAK ORDU KARARININ ARDINDAN ORTAK MECLİS

Bir süre önce Almanya ile Fransa arasında, ABD'nin tepkilerine karşın ortak bir ordu kurulmasına yönelik anlaşma imzalanmıştı.

Fransa ile Almanya arasında ortak meclis kuruluyor

Almanya ve Fransa, NATO eksenli ortak bir ordu kurmayı planlıyor

AŞIRI SOLCULAR RAHATSIZ

Anlaşmaya muhalefet eden aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ise bu anlaşmanın, Fransa'nın çıkarlarına uygun olmadığını iddia etti.

Bu anlaşmayla diğer ülkelere, "her kararın iki ülke arasında verildiği" imajının verildiğini belirten Melenchon, Avrupa'da bu tür anlaşmalar imzalanmadan önce halka sorulması için referandumun düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa ile Almanya arasındaki iş birliğini güçlendirmenin temelleri, 22 Ocak'ta imzalanan Aachen Anlaşması ile atılmıştı. Anlaşma, iki ülke arasındaki iş birliğinde yeni bir dönem başlatmayı, ortaklığı yeni bir seviyeye çıkarmayı ve Avrupa’nın karşılaştığı zorluklara hazırlanmayı hedefliyor.

Fransa ile Almanya arasında ortak meclis kuruluyor

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