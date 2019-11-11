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Fransa kıyılarına vurmuş 750 kilodan fazla kokain bulundu

Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyılarına son günlerde plastik paketler içinde 750 kilodan fazla kokain vurduğu ve kokainin büyük çoğunluğunun yüzde 83 saflık seviyesinde olduğu açıklandı.

AA | 11.11.2019 - 23:19..
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Uyuşturucu paketleri, Atlas Okyanusu kıyısının en güney uçundaki Landes'ten, ülkenin kueyindeki Nantes kentinin batısındaki kıyılara kadar geniş bir alanda bulundu.

Fransa kıyılarına vurmuş 750 kilodan fazla kokain bulundu

HALKA UYARI: "UYUŞTURUCULARI ALMAYIN"

Ele geçirilen paketleri toplayan Breton bölgesindeki savcılar, paketlerin nereden geldiğini henüz bilmediklerini açıkladı.

Bordeaux yakınlarındaki Gironde'da bazı kıyılar girişe kapatılırken, halka uyuşturucuları kesinlikle almamaları uyarısında bulunuldu.

Uyuşturucunun piyasa değerinin 60 milyon Euroyu bulabileceği kaydedildi.

Breton bölgesinin başkenti Rennes'teki savcılık bürürosundan yapılan açıklamada "Bulunan tüm uyuşturucular dokunulmadan derhal jandarmaya bildirilmeli" denildi.

Fransa kıyılarına vurmuş 750 kilodan fazla kokain bulundu

TAŞIMANIN CEZASI 10 YIL HAPİS

Kokain gibi yasadışı maddeleri taşımak, Fransa'da 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor.

Rennes Savcısı Phillipe Astruc, kıyılarda bulunan 763 kilo kokainin "büyük olasılıkla Güney Amerika'dan geldiğini ve piyasa değerinin çok büyük olduğunu" söyledi.

Polis ayrıca, kokainin çok saf olmasının, maddeyle temas edebilecek herkes için bir sağlık riski olabileceği uyarısında bulundu.

Savcıların, soruşturmada ABD'li ve Avrupalı güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığı da kaydedildi.

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