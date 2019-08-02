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Fransa, lazer silahlarıyla donatılmış uydu geliştirecek

Fransız ordusu, lazerler ve hafif makineli tüfekler ile donanmış uydular geliştirmeyi amaçlıyor.

Haber Merkezi | 02.08.2019 - 12:37..
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Emmanuel Macron'un bir uzay komutanlığı oluşturma planlarını temel alan Fransız yetkililer, yeni bir kozmik kendini savunma ve gözetim programı oluşturmak için düğmeye bastı. Fransa'nın Le Point dergisinde yer alan habere göre Fransız ordusu, silah ve lazerlerle donatılmış nano uydular geliştirmeyi amaçlıyor.

Savunma Bakanı Florence Parly, ülkenin bir silahlanma yarışıyla ilgilenmediğini söyleyerek, tam aksine Fransa'nın savunma yeteneklerini geliştirmesi için yeni bir uzay komutanlığına ihtiyacı olduğunu savundu.

fransa

PROJE YAKINDA BAŞLAYACAK

Toulouse kentindeki Ulusal Uzay Çalışmaları Merkezi'nde (CNES) 220 kişiden oluşacak ekip, ülkenin 2019-2025 programı için çalışmalara başlayacak.

Olası kozmik saldırganları tespit etmek için kameralara sahip olacak yeni nesil uydular, daha sonra lazer ve hafif makineli tüfekler ile donatılacak. 2030 yılında ise birçok silahlı Fransız uydusu, göklerdeki yerini alacak.

Savunma Bakanı Florence Parly, Fransız uydularının tehdit edildiği taktirde üzerinde bulunan silahlarla karşılık verebileceğini belirtti.

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