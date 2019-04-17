Fransa, Notre Dame'ın onarımı için yarışma düzenleyecek

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve pazartesi günü yanan Notre Dame Katedrali’nin onarımı için bağışlar sürerken, hükümet de kolları sıvadı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, pazartesi günü çıkan yangında çöken katedralin çatısı için uluslararası mimarlardan destek alınacağını duyurdu.

MİMARLARLA GÖRÜŞMELER SONUCU ŞEKİLLENECEK

Fransız Başbakan mimarların teklifine göre, yeni bir kule modelinin de tartışabileceğini ifade ederek, özellikle yıkılan kubbe üzerindeki kulenin yeniden yapılması konusunda aslına uygun olarak mı yoksa yeni bir mimari ile mi üretileceğine mimarların teklifi üzerine karar verileceğini açıkladı.

Başbakan Philippe açıklamasında, “Mimarlarla görüşmeler kulenin aslında uygun olarak mı yoksa çağımızın ihtiyacına göre yeni bir modele uygun bir şekilde mi inşa edileceğini belirleyecek.” ifadesini kullandı.

EN AZ 10 YIL SÜRECEK

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katedraldeki onarımı 5 yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini açıklamış ancak uzmanlar, bunun imkansız olduğunu ve en az 10 yıl süreceğini söylemişti.