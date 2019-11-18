taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7505
Euro
6.3629
Altın
1465.3
Borsa
105379.71
Gram Altın
271.025
Bitcoin
48861.75

Fransa, Senegal'e ait kılıcı geri iade etti

Sömürge döneminde Fransa'ya karşı savaşan Senegal'in önde gelen dini liderlerinden el Haci Ömer Tall'a ait tarihi kılıç, geri verildi.

AA | 18.11.2019 - 09:04..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Fransız hükümeti, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'e bir törenle tarihi kılıcı geri iade etti.

Senegal, Fransa'da bulunan ve sömürge döneminde bağımsızlık için Fransız güçlerle savaşmış, ülkenin önde gelen dini liderlerinden el Haci Ömer Tall'a ait tarihi kılıcı geri aldı.

Barış ve Güvenlik Forumu'na katılmak için başkent Dakar'a gelen Fransa Başbakanı Edouard Philippe, düzenlenen resmi törenle kılıcı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'a iade etti.

Fransa, Senegal'e ait kılıcı geri iade etti

Kolonyal dönemde Fransız sömürgecilerce Tall'ın ailesinden alınarak Fransa'ya götürülen ve Paris'teki Ordu Müzesi'nde sergilenen kılıç, artık Dakar'daki Siyahi Medeniyetler Müzesi'nde sergilenecek.

AFRİKA ÜLKELERİ FRANSA'DAKİ TARİHİ ESERLERİN İADESİNİ İSTİYOR

Senegal hükümeti, sömürge döneminde ülkeden çalınan ve Fransa müzelerinde bulunan tüm tarihi eserlerinin Kasım 2018'de iadesini talep etmişti.

Dönemin Kültür Bakanı Abdou Latif Coulibaly, Fransa'dan ülkesine ait eserlerin iadesini talep ettiklerini açıklamış, tamamının iadesi için görüşmelere başlayacaklarını belirtmişti.

Benzer bir talep de 2016 yılında Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon tarafından, ülkeye ait tarihi eserlerin iadesi için Fransız makamlarına resmi olarak iletilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl mart ayında sömürge döneminden kalma Afrika menşeli tarihi eserleri iade edeceğini, ilk olarak Benin'den kaçırılan 26 eserin iadesinin sağlanacağını duyurmuştu.

Fransa, Senegal'e ait kılıcı geri iade etti

FRANSA'DA AFRİKYA'YA AİT 90 BİN TARİHİ ESER VAR

Afrika'nın batısı ve kuzeyinde, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle 20'den fazla ülkede hakimiyet kuran Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 tarihlerinde götürülmüş sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Eserlerin büyük bölümü başkent Paris başta olmak üzere birçok kentteki müzelerde sergileniyor.

Fransa, Senegal'e ait kılıcı geri iade etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

135
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

85
Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

46
Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

13
Kütahya'da bir kişi eski eşini ve fırıncıyı vurdu

Kütahya'da bir kişi eski eşini ve fırıncıyı vurdu

43
Gürcistan'da halk sokaklarda

Gürcistan'da halk sokaklarda

42
Kayseri'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Kayseri'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir