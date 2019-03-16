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Fransa sokakları bir kez daha savaş alanına döndü

Sarı Yelekliler olayların 18'inci haftasında bir kez daha dükkanların camlarını kırıp yağma yaptı.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 20:22..
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Fransa sokakları bir kez daha savaş alanına döndü

Fransa'da Sarı Yelekliler bu cumartesi de sokakları savaş alanına çevirdi.

Kasım ayında başlayan eylemlerin bitmesi beklenirken her geçen hafta şiddetini biraz daha arttırdı.

EYLEMLER YAĞMALAMAYA DÖNDÜ

Akaryakıt zammı protestosuyla başlayan ve Macron karşıtı gösterilere dönüşen eylemler, amacından sapıp yağmalamalara dönüştü.

Dünyaca ünlü mağazaların bulunduğu Champ- Elysees sokaklarında eylemciler dükkanların camlarını kırarak bir kez daha yağmalama girişiminde bulundu. Mağazada bulunan mallar ise sokaklara saçıldı.

Öte yandan sokakta bulunan bazı kafelerin ise masa ve sandalyeleri yakıldı.

Fransa sokakları bir kez daha savaş alanına döndü VİDEO

Fransa sokakları bir kez daha savaş alanına döndü

Fransa sokakları bir kez daha savaş alanına döndü

Fransa sokakları bir kez daha savaş alanına döndü

Fransa sokakları bir kez daha savaş alanına döndü

Fransa sokakları bir kez daha savaş alanına döndü

Fransa sokakları bir kez daha savaş alanına döndü

Fransa sokakları bir kez daha savaş alanına döndü

Fransa sokakları bir kez daha savaş alanına döndü

Fransa sokakları bir kez daha savaş alanına döndü

Fransa sokakları bir kez daha savaş alanına döndü

Fransa sokakları bir kez daha savaş alanına döndü


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