Fransa: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız

Fransa, Doğu Akdeniz'de var olabilmek için Rumlarla ve Yunanlılarla arayı sıkı tutmaya devam ediyor.

Her fırsatta NATO üyesi Türkiye'nin yanındayız mesajları veren Fransa, Türkiye'ye karşı düşmanca açıklamalarını da sürdürüyor.





"TÜRKİYE'YE KARŞI RUMLARI DESTEKLEMELİYİZ"

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ülkesinin Akdeniz’deki anlaşmazlıklar konusunda Türkiye’ye karşı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu kaydetti.

Parly, “Fransa, Ege Denizi’yle Akdeniz’deki çok yönlü gerilimlere karşı koyabilmesi için Yunanistan’ın yanında olmak istiyor.” dedi.

"MACRON DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK"

Fransa Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le ocak ayında görüşmesinde, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda çok net olduğunu ifade etti.

(Fransa Savunma Bakanı Florence Parly)

Parly, gazeteye yaptığı açıklamada, ülkesinin kara suları hukuku konusunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı desteklediğini ve Avrupalı ortaklarıyla birlikte Türkiye’nin ana kurallara saygı göstermemesini kınadıklarını söyledi.

Fransa Savunma Bakanı, Türkiye ile Libya’da uluslararası toplum tarafından tanınan yönetim arasında imzalanan anlaşmanın endişe kaynağı olduğunu da kaydetti ve bu anlaşmanın bölgenin güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı. Parly’e göre bu anlaşma, uluslararası hukukla da bağdaşmıyor.