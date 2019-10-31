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Fransa: YPG'ye desteğimiz sürecek

Fransa Ulusal Meclisi, Türkiye'nin Barış Pınarı harekatını kınarken, terör örgütü YPG'ye açıkça 'sonsuz' desteklerinin süreceğini ilan ettiler.

AA | 31.10.2019 - 06:58..
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Fransa Ulusal Meclisi, Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan karar tasarısını kabul etti.

Fransa: YPG'ye desteğimiz sürecek

BARIŞ PINARI'NI KINADILAR

Ulusal Meclis'te 121 "evet" oyuyla kabul edilen sembolik karar tasarısında, Barış Pınarı Harekatı kınandı. Tasarıya karşı çıkan milletvekili olmadı.

Tasarıda, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istendi.

"FRANSA'NIN YPG'YE SONSUZ DESTEĞİ SÜRECEK"

"Fransa'nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG'ye sonsuz desteğini yinelediği" kaydedilen tasarıda, harekatın DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riski taşıdığı iddia edildi.

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