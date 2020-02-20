Fransa: Yurt dışından imamlar 2024'ten itibaren gelmesin

Avrupa'da artan İslamofobi, yeni bir boyut kazandı.

Geçtiğimiz yıl İslam karşıtı saldırıların yüzde 54 arttığı Fransa'da İçişleri Bakanı Christophe Castaner, imamlarla ilgili skandal kararı açıkladı.

"İMAMLAR FRANSA'YA GELEMEYECEK"

"Yurt dışından imamlar 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyecek." ifadelerini kullanan Castaner, bu konuda Türkiye, Fas ve Cezayir'e bilgi verdiğini dile getirdi.

Castaner ayrıca, ramazanda ülkeye gelen imamların sayısının bu yıl itibarıyla azaltılacağını belirtti.

MACRON: İMAMLAR FRANSA'DA YETİŞMELİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye, Cezayir ve Fas'tan Fransa'ya gelen imamların sayısının 300 olduğunu, bu uygulamadan vazgeçeceklerini kaydetmiş, imamların da Fransa'da yetişmesi ve Fransızca bilmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Macron, açıklamasında bu uygulamaya ne zaman son verileceğini belirtmemişti.

"FRANSIZ İSLAMI" ADIMI

Macron, 2018 yılında yaptığı bir açıklamada ise "Fransa İslamı" adı ile getirilecek yeni düzenlemelerin, ülkenin her yerinde kanunlara uygun bir şekilde uygulanacağını söykerken, "İslam'a cumhuriyetin ruhuna uygun bir çerçeve sunacağız." dedi.