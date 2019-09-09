Fransa'da 1435 kişi sıcaktan öldü

Haziran’da hava sıcaklığının 46 dereceye kadar çıktığı Fransa'da, 1.435 kişi öldü.

TÜM ZAMANLARIN EN SICAĞI

Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı ülkenin başkenti Paris’te de temmuzda hava sıcaklığı 42.6 dereceye ulaşmıştı. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 24 Haziran’la 7 Temmuz arasındaki ilk sıcak hava dalgasında 567 kişi hayatını kaybetti.

10 KİŞİ İŞ YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

21-27 Temmuz arasındaki ikinci dalgada da 868 kişi öldü. BBC Türkçe’nin haberine göre; Sağlık Bakanı Buzyn, ölenlerden 10’unun iş yerlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

SERİNLEME ODALARI KURULMUŞTU

Sıcak hava dalgasında ülkenin bazı bölgelerinde ‘kırmızı alarm’ verilmiş, okullar ve kamu kuruluşlarının düzenlediği pek çok etkinlik iptal edilmişti. Paris’te acil yardım hattı açılırken, belediyeye ait binalarda “serinleme odaları” kurulmuştu. Sıcak hava dalgası komşu ülke İspanya’da orman yangınlarına neden olmuş, yangınlar Katalonya’da büyük yıkıma yol açmıştı.

KAÇ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMADI

İngiltere, Belçika, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda’da, bu yaz aşırı sıcaklar görüldü. Ancak, şimdiye kadar bu ülkelerden hiçbiri kaç kişinin hayatını kaybettiğiyle ilgili açıklama yapmadı.