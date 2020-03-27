Fransa'da 16 yaşındaki genç kız koronavirüsten öldü

Dünyayı saran koronavirüs hastalığının genellikle yaşlı ve kronik hastaları öldürdüğü düşünülse de gençlerde de ölümler görülmeye başladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki genç kız koronavirüs nedeniyle perşembe akşamı hayatını kaybetti.

Julie adındaki lise öğrencisinin solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdiği açıklandı.

"KİMSE VİRÜS KARŞISINDA YENİLMEZ DEĞİL"

Kız kardeşinin ani kaybından etkilenen ablası Manon, "Bu hastalığın sadece yaşlıları öldürdüğünü inanmaktan vazgeçmeliyiz. Kimse bu virüs karşısında yenilmez değil." ifadelerini kullandı.

ANNESİ YETİŞEMEDEN ÖLDÜ

Julie'nin annesi Sabine, kızının ilk başlarda hafif bir şekilde öksürdüğü ve şuruplarla onu tedavi etmeye çalıştıklarını söyledi.

Acılı anne, "Cumartesi günü kızımın nefes alıp vermekte zorlandığını fark ettik. Pazartesi günü de balgamlı öksürük başlayınca, aile doktorumuza gittik. Pratisyen doktor daha kapsamlı testler için bizi hastaneye gönderdi. O akşamdan itibaren her şey çok hızlı bir şekilde gelişti. Kızım Paris'teki Necker Çocuk Hastanesine transfer edildi. Salı günü yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı, durumu da gittikçe kötüleşiyordu. Julie suni solunum cihaz desteğiyle nefes alıp veriyordu. Fakat perşembe akşama beni aradıklarında, hastaneye yetişemeden kızımı kaybettim." dedi.