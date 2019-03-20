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Fransa’da 176 okul grev nedeniyle kapatıldı

Fransa’da yüzlerce öğretmen memurların satın alma gücünün artmasını talep ederek eğitim alanındaki yasa tasarılarını protesto etti, 176 okulda eğitim verilmiyor.

İHA | 20.03.2019 - 13:18..
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Fransa’nın birçok şehrinde yüzlerce öğretmen memurların satın alma gücünün artması ve eğitim alanındaki yasa tasarılarını protesto etmek için grev yaptı. Fransa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde öğretmenlerin yüzde 32.69’u greve katıldı.

Ulusal Üniteler Öğretmenler Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 176 okul grev nedeniyle kapatıldı.

ÖĞRETMENLERDEN PROTESTO

Kamu hizmeti projesinin öğretmen sayısının 2022’ye kadar 120 bine azaltma hedefi olduğunu dile getiren öğretmenler, Banquier yasa tasarısını protesto ediyor.

Yasa tasarısı eğitimin 3 yaşından itibaren zorunlu olmasını ve ana okulların orta okulların veya liselerin yetkisi altında olmasını öneriyor.

Fransa’da 176 okul grev nedeniyle kapatıldı

"5 MESLEĞİN SİLİNME TEHLİKESİ VAR"

Greve katılan Emmanuelle Cazach isimli öğretmen, "2020 yılında matematik, Fransızca ve sanat alanlarında 5 mesleğin silinme riski var. Zaten eksik eğitim gören çocukların öğretim saatleri düşmesi bekleniyor. Tabii ki bu gelişmelerden bakanların, öğretmenlerin veya gazetecilerin çocukları etkilenmeyecek." dedi.

Fransa’da 176 okul grev nedeniyle kapatıldı



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