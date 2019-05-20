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Fransa'da 3 gazeteciye casusluk gözaltısı

Fransa'nın Yemen'e silah sattığının belgelerini yayınlayan 3 gazeteci, Fransız istihbaratı tarafından 2 gündür gözaltında tutuluyor.

İHA | 20.05.2019 - 16:54..
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FETÖ'nün servis ettiği belgelerle devletin sırlarını ifşa eden Can Dündar, Türkiye'den kaçınca Fransa tarafından sahiplenilmişti.

Öyle ki, Paris'te Can Dündar'a fahri hemşehrilik bile verildi.

Son günlerde devam eden bir soruşturma, Fransa'nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

SUUDİLERE SİLAH SATIŞININ BELGELERİ

Fransızların, Yemen'deki savaşta kullanılmak üzere Suudi Arabistan'a silah sattığı, 3 gazeteci tarafından belgelendi.

İKİNCİ GÖZALTI

Fransız istihbaratı tarafından daha önce gözaltına alınan 3 gazeteci, tepkilerin ardından serbest bırakılmıştı.

EVLERİNDEN ALDILAR

Önceki gün düzenlenen operasyonla yeniden gözaltına alınan gazeteciler, 2 gündür gözaltına tutuluyor.

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