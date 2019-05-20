Fransa'da 3 gazeteciye casusluk gözaltısı

FETÖ'nün servis ettiği belgelerle devletin sırlarını ifşa eden Can Dündar, Türkiye'den kaçınca Fransa tarafından sahiplenilmişti.
Öyle ki, Paris'te Can Dündar'a fahri hemşehrilik bile verildi.
Son günlerde devam eden bir soruşturma, Fransa'nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.
SUUDİLERE SİLAH SATIŞININ BELGELERİ
Fransızların, Yemen'deki savaşta kullanılmak üzere Suudi Arabistan'a silah sattığı, 3 gazeteci tarafından belgelendi.
İKİNCİ GÖZALTI
Fransız istihbaratı tarafından daha önce gözaltına alınan 3 gazeteci, tepkilerin ardından serbest bırakılmıştı.
EVLERİNDEN ALDILAR
Önceki gün düzenlenen operasyonla yeniden gözaltına alınan gazeteciler, 2 gündür gözaltına tutuluyor.