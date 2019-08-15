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Fransa'da 900 hektarlık ormanlık alan yandı

Fransa'nın Carcassonne şehrinde çıkan yangında en az 900 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yangın henüz söndürülemezken, 500 kadar itfaiye çalışanı çalışmalarını sürdürüyor.

İHA | 15.08.2019 - 18:03..
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Fransa'nın güneyindeki Carcassonne kentinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

500 İTFAİYECİ MÜDAHALE EDİYOR

Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yangında en az 900 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yaklaşık 500 itfaiyecinin dün öğle saatlerinde başlayan ve hala devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdüğü bildirildi.

Fransa'da 900 hektarlık ormanlık alan yandı

ALEVLER DAHA DA YAYILABİLİR

Can kaybının yaşanmadığı yangında bir çiftlik ve birkaç kulübe de hasar gördü. İtfaiye ve kurtarma servisi direktörü Henry Bene-ditini yaptığı açıklamada, "Çok zor bir gece geçirdik. Alevlerin yayılmasını kontrol altına almayı umuyoruz. Ama iki bölgede yangın hala oldukça aktif. Alevlerin yayılmasını mümkün olduğu kadar sınırlandırmamız ve risk altında olan çevreyi koruma altına almamız gerekiyor. Gün boyunca artan rüzgar ve sıcaklık alevlerin yayılmasına sebep olabilir." ifadelerini kullandı.

Fransa'da 900 hektarlık ormanlık alan yandı

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