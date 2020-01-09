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Fransa'da adalet bakanı konuştu, avukatlar cübbe attı

Bakan Nicole Belloubet konuşma yaptığı sırada, Caen barosu avukatları cübbelerini yere atarak 'emeklilik reformunu' protesto etti.

DHA | 09.01.2020 - 13:00..
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Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, dün ülkenin kuzeybatısında yer alan Caen şehrini ziyaret etti.

EMEKLİLİK REFORMUNU PROTESTO EDEN AVUKATLAR

Bakan Belloubet, Caen adliye binasında konuşmasına başladığı sırada Caen barosu avukatları cübbelerini yere atarak 'emeklilik reformunu' protesto etti.

Fransa'da adalet bakanı konuştu, avukatlar cübbe attı

BAKAN SESSİZ KALDI

Avukatların 'emeklilik reformuna' karşı cübbe atarak yaptığı protestoya dair paylaşılan görüntülerde, adalet bakanının konuşmasına başladığı sırada avukatların cübbelerini çıkartarak yere attığı ve bakanın bu sürede sessiz kaldığı görüldü.

Fransa'da adalet bakanı konuştu, avukatlar cübbe attı

YİNE KONUŞMAYA DEVAM ETTİ

Avukatların birçoğunun cübbelerini yere atmasından sonra bakan konuşmasına devam etti. Avukatların, kendilerine has emeklilik sisteminin, emeklilik reformu ile genel emeklilik sistemine dahil edilmesine tepki olarak bu eylemi yaptıkları belirtildi.

Fransa'da adalet bakanı konuştu, avukatlar cübbe attı

Fransa'da adalet bakanı konuştu, avukatlar cübbe attı

Fransa'da adalet bakanı konuştu, avukatlar cübbe attı

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