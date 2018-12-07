Fransa'da ahşap bloklardan koruma

Fransa'da 17 Kasım tarihinden bu yana "Sarı Yelekliler"in eylemleri sürüyor. Özellikle bu hafta sonu beklenen eylemlere karşı bölgedekiler de önlemlerini almaya çalışıyor.

Dükkan sahipleri ve çevredekiler camını çerçevesini olası yıkımlara karşı sağlama almaya çalışıyor.

AHŞAP BLOKLAR MONTE EDİLDİ

Champ-Elysees Meydanı'nın çevresinde bulunan binaların önlerine, ahşap bloklardan bariyerler yerleştirildi.

Çok sayıda kişi, sabah saatlerinde getirilen blokları bariyer gibi kullanarak zemine sabitlerken, olası eylem yıkımlarına karşı önlemler kuvvetlendirildi.

EYLEM BEKLENTİSİ

Fransa'da, hükümetin açıklamalarına karşılık "Sarı Yelekliler" eylem taleplerinden vazgeçmiyor. Özellikle bu cumartesi için beklenen eyleme katılımın oldukça fazla olması bekleniyor. Zira; Fransız Hükümeti, bu eylemler için askeri güçleri de sokağa indirdi.