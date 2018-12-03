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Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu

17 Kasım'dan bu yana çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandı, bin 424 kişi gözaltına alındı.

AA | 03.12.2018 - 04:46..
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Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün ülke çapında gerçekleşen akaryakıt zamları protestolarına ilişkin son rakamlar paylaşıldı.

DÜNKÜ GÖSTERİLERİN BİLANÇOSU

Açıklamada, başkent Paris'te 10 bin olmak üzere ülke genelinde gösterilere 136 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu

Gösterilerde çıkan olaylarda 81'i polis 263 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 378'i Paris'te olmak üzere ülkede toplamda 630 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu

Bu arada, Adalet Bakanı Nicole Belloubet, düzenlediği basın toplantısında, dün gözaltına alınanların yaklaşık 3'te 2'sinin yargılanacağını açıkladı.

Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu

2 HAFTADA BİN 424 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dünkü gösterilerle beraber 17 Kasım'dan bu yana çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandı, bin 424 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu

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Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu

Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu

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