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Fransa'da anne babaların çocuklarına vurması yasaklandı

Fransa meclisi ebeveynlerin çocuklarına ufak da olsa vurmasını yasaklayan tasarıyı onayladı.

DHA | 30.11.2018 - 17:36..
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Fransa Ulusal Meclisi, anne babaların çocuklara hafif de olsa vurmasını yasaklayan yasa tasarısını bire karşı 51 oyla onayladı.

Tasarıda,  "Dayak ve aşağılama yasağı" ile ebeveynlerin, çocukları üzerindeki otoritelerini şiddet kullanmadan kullanmaları hedefleniyor.
Tasarının yasalaşması için Senato ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da onaylanması gerekiyor.

FRANSA'DA %85 EBEVEYN ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULUYOR

Çocuk hakları konusunda kampanya yürüten gruplara göre Fransa'da anne babaların yaklaşık yüzde 85'i, çocuklarına karşı şiddete başvuruyor.
Mevcut yasalara göre okullarda çocuklara vurmak yasak. Ebeveynlerin de çocuklarına karşı şiddet kullanmasını yasaklayan yasa önergeleri daha önce gündeme gelmiş ancak meclisten geçememişti.

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