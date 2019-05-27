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Fransa'da AP seçimleri

Seçim sonuçları, Sarı Yelekliler eylemleri yüzünden görevinden ayrılması beklenen Macron'un hala arkasında önemli bir destek olduğu gösteriyor.

AA & Ensonhaber | 27.05.2019 - 13:40..
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Fransa'da AP seçimleri

Ülke genelinde 34 listenin yarıştığı Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde umhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki LREM ve Yeşiller Partisi (EELV) ön plana çıktı.

Yaklaşık 47 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 50,5 oldu. Bu oran, 2014 seçimlerinde yüzde 42,4'tü.

Fransa'da AP seçimleri

SARI YELEKLİLER MACRON'U DEVİRME PLANI YAPIYORDU

Fransa'da Sarı Yelekliler'in yaptığı eylemler dünya medyasının gündemine oturmuştu. Sarı Yelekliler başta Paris olmak üzere birçok şehirde örgütlenerek sokakları yakıp yıktı. Bu durumun Macron'u devireceğine inanlar 28 haftadır amacına ulaşabilmiş değil.

Fransa'da AP seçimleri

AP seçimleri de bu amaca ulaşmanın kolay olmadığını, Macron'un partisine destek veren kişi sayısının hala fazla olduğunu gösteriyor.

Fransa'da AP seçimleri

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