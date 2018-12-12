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Fransa'da askerler sokaklarda

Fransa'nın Strazburg kentinde meydana gelen saldırıya ilişkin terör tahminleri kuvvetlenirken, birçok kentte sokaklara askerler indi.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 15:57..
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Fransa'da askerler sokaklarda

wer

Fransa'da askerler 1 yıl aranın ardından yeniden sokağa indi. 1 Kasım 2017 tarihinde 2 yıl süreyle yürürlükte tutulan OHAL'in kaldırılmasının ardından sokaklardan çekilen Fransız askerleri, bugün, yeniden güvenliği sağlamak için köşe başlarını tuttu.

Fransa'da askerler sokaklarda

Strazburg'da meydana gelen olayda terör saldırısı paniği yaşayan Fransa'da, askerler sokağa indi.

Fransa'da askerler sokaklarda

NOEL PAZARLARI ASKERLER TARAFINDAN KORUNUYOR

OHAL'in kaldırılmasına karşılık güvenlik yasalarıyla sokağa inme imkanı tanınan askerler, bugün 1 yıl aranın ardından Nice sokaklarındaydı.

Fransa'da askerler sokaklarda

Özellikle Noel pazarı çevresinde nöbet tutan askerler, otomatik ve ağır silahlar ile tam teçhizatlı bir vaziyette güvenlik görevini sağladı. Askerleri görenler panik durumu yaşarken, akıllara yine 2015 saldırıları geldi.

Fransa'da askerler sokaklarda

STRAZBURG SALDIRISI

Strazburg kentinde Noel pazarı yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda, en az 3 kişinin hayatını kaybetmiş, 12 kişinin yaralanmıştı. Olay sonrası, polis, çevreyi güvenlik kordonuna almış, toplu ulaşım seferleri durdurulmuştu.

Fransa'da polis şiddeti VİDEO

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