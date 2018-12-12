Fransa'da askerler sokaklarda

1 Otoyol ortasında mahsur kalan köpeği kurtardı Otoyolda seyir halinde giden duyarlı sürücü karşıya geçemeyen köpeği görünce otomobilini durdurup yardım etti.

2 Türkiye yerli kilograma geçiyor TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) kilogram birimine getirilen yeni tanımı gerçekleştirme yolunda önemli bir aşamaya geldi.

3 İBB, kış için hazırlıklarını tamamladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 83 personel ve bin 357 araçla, kar yağışı için tedbir aldı.

4 Kaligrafi nedir Harflere güzel biçimler vererek, güzel yazı yazma sanatına 'kaligrafi' adı verilir.

5 Roller değişti, öğrenciler öğretmenlere not verdi Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü tarafından düzenlenen yemek yarışmasında okuldaki 5 öğretmen yarıştı.

6 Galatasaray'dan gönderilecek isimler Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, birçok oyuncunun takımdan ayrılacağını ifade etti. Devre arası gönderilmesi muhtemel isimler de belli olmaya başladı.