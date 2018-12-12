Fransa'da askerler sokaklarda

Fransa'da askerler 1 yıl aranın ardından yeniden sokağa indi. 1 Kasım 2017 tarihinde 2 yıl süreyle yürürlükte tutulan OHAL'in kaldırılmasının ardından sokaklardan çekilen Fransız askerleri, bugün, yeniden güvenliği sağlamak için köşe başlarını tuttu.
Strazburg'da meydana gelen olayda terör saldırısı paniği yaşayan Fransa'da, askerler sokağa indi.
NOEL PAZARLARI ASKERLER TARAFINDAN KORUNUYOR
OHAL'in kaldırılmasına karşılık güvenlik yasalarıyla sokağa inme imkanı tanınan askerler, bugün 1 yıl aranın ardından Nice sokaklarındaydı.
Özellikle Noel pazarı çevresinde nöbet tutan askerler, otomatik ve ağır silahlar ile tam teçhizatlı bir vaziyette güvenlik görevini sağladı. Askerleri görenler panik durumu yaşarken, akıllara yine 2015 saldırıları geldi.
STRAZBURG SALDIRISI
Strazburg kentinde Noel pazarı yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda, en az 3 kişinin hayatını kaybetmiş, 12 kişinin yaralanmıştı. Olay sonrası, polis, çevreyi güvenlik kordonuna almış, toplu ulaşım seferleri durdurulmuştu.