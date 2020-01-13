Fransa'da avukatlardan tabutlu protesto

Fransa’da, emeklilik reformu yasa tasarısı tartışmaları devam ediyor. Ülkenin Limoges şehrindeki baro avukatları, görüşmeleri devam emeklilik reformu tasarısını protesto etti.

Fransa'da avukatlardan 'tabutlu' eylem VİDEO

TABUTLA ADLİYEYE YÜRÜDÜLER

Limoges Barosu avukatları, omuzlarına tabut alarak adliye binasına doğru yürüdü. Daha sonra ise avukatlar, tabutu adliye binasının girişindeki merdivenlere bıraktı ve cübbelerini tabutun yanına attı.

CÜBBELERİNİ ASTILAR

Lyon şehrinde ise avukatlar adliyede bir araya gelerek, ellerindeki kanun kitaplarıyla yere ‘SOS’ (Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali) yazdı. Avukatlar cübbelerini merdivenlerin demir korkuluklarına asıp, adliye binası önünde şarkılar da söyledi.

Paylaşılan görüntülerde, ülkenin Marsilya şehrinde de cübbe giyerek sokağa çıkan avukatların adliye binası önünde protesto düzenlediği görüldü.

BAKAN KONUŞURKEN CÜBBE ATMIŞLARDI

Ülkede geçtiğimiz günlerde ‘emeklilik reformunu’ protesto eden avukatlar, polisin ördüğü etten duvarı aşarak, Adalet Bakanı Nicole Belloubet'in konuşma yaptığı Paris Temyiz Mahkemesi'ne girip cübbelerini yere atmıştı.

Ondan önce de Caen şehrindeki adliye ziyaretinde bakan konuşma yaptığı sırada avukatlar, cübbelerini atıp emeklilik reformunu protesto etmişti.

































