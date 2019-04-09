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Fransa'da bazı partilerden referandum girişimi

Sosyalist Partisi, Cumhuriyetçiler Partisi ve Fransa Komünist Partisi havalimanlarının özelleştirilmesine karşı referandum düzenlenmesi için girişimde bulundu.

AA | 09.04.2019 - 18:47..
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Fransa'da PS milletvekili Boris Vallaud, basına yaptığı açıklamada, Charles de Gaulle ve Orly havalimanlarının özelleştirilmesine karşı çıkan PS, LR ve PCF'nin bu konuda referandum düzenlenmesi için 197 milletvekilinin imzasını topladığını belirtti.

Otoyolların özelleştirilmesiyle oluşan sorunların başkentteki havalimanları için tekrarlanmasını istemediklerini vurgulayan Vallaud, bu nedenle bu konuyu halka soracaklarını kaydetti.

GELECEK GÜNLERDE OYLAMAYA GİDİLECEK

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nden milletvekili Eric Coquerel de bu referandumun düzenlenmesine destek verdiklerini açıkladı. Söz konusu havalimanlarının özelleştirilmesi için hazırlanan yasa tasarısının gelecek günlerde Ulusal Mecliste oylanması bekleniyor.

Fransa'da referandum düzenlenmesi için 185 milletvekili ve 4,5 milyon seçmenin imzası ile Anayasa Mahkemesinin onayı gerekiyor.

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