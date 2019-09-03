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Fransa'da bir gece kulübü robot dansçıları işe aldı

Fransa'nın Nantes şehrindeki bir gece kulübü, direk dansı yapan robotları sahneye çıkaracak.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 13:35..
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Günümüzde hemen hemen her alanda kullanılan robotlar, bazen hiç ummadığımız yerlerde karşımıza çıkabiliyor. Fransa'nın Nantes şehrinde bulunan bir gece kulübü, direk dansı yapabilen robotları sahneye çıkaracak.

Topuklu ayakkabıları ve başlarında bulundurdukları CCTV kameralarıyla dikkat çeken dansçı robotlar, İngiliz sanatçı Giles Walker tarafından tasarlanarak hayata geçirildi.

Fransa'da bir gece kulübü robot dansçıları işe aldı VİDEO

ROBOTLAR GELECEK HAFTA SAHNEYE ÇIKACAK

Gece kulübünün sahibi Laurent Roue, robot dansçıların asla gerçek dansçıların yerini alamayacağını, ancak gerçek dansçıların yanında ilgi çekici bir gösteri yapabileceklerini belirtti. Gece kulübü, gelecek hafta beşinci yıl dönümünü kutlayacak ve izlediğiniz robot dansçılar ilk defa sahne alacak.

robot dansı

robot dansı

robot dansı

robot dansı

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