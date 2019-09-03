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Fransa'da bir kadın daha cinayete kurban gitti

Fransa’da 94 yaşındaki bir adam, 92 yaşındaki eşini döverek öldürdü.

Detay Haber | 03.09.2019 - 10:22..
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Fransa’nın güneyinde bulunan Occitanie bölgesinde 94 yaşındaki bir adam, 92 yaşındaki eşini darbetti. Şiddet gören kadın, ağır yaralı olarak kızı tarafından hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı.

AKIL HASTANESİNE KALDIRILDI

Sorguya çekilen adamın psikolojik problemleri olduğu gerekçesiyle akıl hastanesine kaldırıldığı açıklandı. Hakim karşısına çıkarılacak eş hakkında daha fazla bilgi verilmezken, kadın hakları savunucuları alarma geçti.

2019'DA ŞİMDİYE KADAR 100 KADIN CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Fransa’da kadın dernekleri Pazar günü 21 yaşındaki genç bir kadının çöplükte ölü bulunmasının ardından 2019’un 100'üncü kadın cinayetine dikkat çekmek için yürüyüş yaptı. Fransa’da 2018 yılında İçişleri Bakanlığının verilerine göre 121 kadın cinayeti gerçekleşti.

Fransa’nın güneyinde bulunan Occitanie bölgesinde 94 yaşındaki bir adam, 92 yaşındaki eşini darp etti. Şiddet gören kadın ağır yaralı olarak kızı tarafından hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı. Sorguya çekilen adamın psikolojik problemleri olduğu gerekçesiyle akıl hastanesine kaldırıldığı açıklandı. Hakim karşısına çıkarılacak eş hakkında daha fazla bilgi verilmezken, kadın hakları savunucuları alarma geçti.

Fransa’da gündem kadın cinayeti

Fransa’da kadın dernekleri Pazar günü 21 yaşındaki genç bir kadının çöplükte ölü bulunmasının ardından 2019’un 100. kadın cinayetine dikkat çekmek için yürüyüş yaptı. Fransa’da 2018 yılında İçişleri Bakanlığının verilerine göre 121 kadın cinayeti gerçekleşti.Fransa’nın güneyinde bulunan Occitanie bölgesinde 94 yaşındaki bir adam, 92 yaşındaki eşini darp etti. Şiddet gören kadın ağır yaralı olarak kızı tarafından hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı. Sorguya çekilen adamın psikolojik problemleri olduğu gerekçesiyle akıl hastanesine kaldırıldığı açıklandı. Hakim karşısına çıkarılacak eş hakkında daha fazla bilgi verilmezken, kadın hakları savunucuları alarma geçti. Fransa’da gündem kadın cinayeti Fransa’da kadın dernekleri Pazar günü 21 yaşındaki genç bir kadının çöplükte ölü bulunmasının ardından 2019’un 100. kadın cinayetine dikkat çekmek için yürüyüş yaptı. Fransa’da 2018 yılında İçişleri Bakanlığının verilerine göre 121 kadın cinayeti gerçekleşti.

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