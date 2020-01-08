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Fransa'da bir kişi polisin uyguladığı şiddet sonucu öldü

Paris'te bir kişinin polis tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

AA | 08.01.2020 - 08:57..
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Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 Ocak'ta Cedric Chouviat, polis kontrolü sırasında şiddete maruz kaldı.

POLİS "KALP KRİZİ" DEDİ

Polisin sert sert müdahalesi nedeniyle ağır yaralanan Chouviat, kaldırıldığı hastanede 2 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan ilk açıklamada, Chouviat'ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fransa'da bir kişi polisin uyguladığı şiddet sonucu öldü

GIRTLAK KEMİĞİ KIRILDI

Paris Savcısı Remy Heitz ise otopsi raporuna göre Chouviat'ın boğularak öldürüldüğünü açıkladı. Chouviat'ın polisin müdahalesi sonucu gırtlak kemiğinin kırıldığını belirten Heitz, bu kişinin daha önce kalp sorunları olduğunun da tespit edildiğini söyledi. Heitz, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Fransa'da bir kişi polisin uyguladığı şiddet sonucu öldü

GÖRÜNTÜLERDE DARP VAR

Fransız basınında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 4 polisin 42 yaşındaki Chouviat'ı yere yatırarak sert şekilde darbettiği görülüyor.

İÇİŞLERİ OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTEDİ

İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise olayın aydınlatılması gerektiğini dile getirdi. Olaya karışan polisler, Chouviat'ı motosikletini kullanırken telefonla konuştuğu için durduklarını ve saldırgan davranışları nedeniyle kelepçelediklerini, Chouviat'ın bu sırada kalp krizi geçirdiğini iddia etti.

Fransa'da bir kişi polisin uyguladığı şiddet sonucu öldü

BABASI KONUŞTU: DEVLETE VE MACRON'A KARŞI SAVAŞACAĞIM

Cedric Chouviat'ın babası Christian Chouviat, "Oğlum öldürüldü. Polise güvenmiyorum. Avukatıma güveniyorum. Devlete ve Macron'a karşı savaşacağım." diye konuştu.

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