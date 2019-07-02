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Fransa'da bisiklet yarışında yaşanan feci kaza

Alpler'de düzenlenen bisiklet yarışmasında dengesini kaybeden bisikletliler domino taşı gibi devrildi.

Haber Merkezi | 02.07.2019 - 12:59..
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Fransa Alpleri'nin 3,400 metre yükseğinde her sene düzenli olarak gerçekleştirilen bisiklet yarışması, bu sene sıradışı bir ana sahne oldu.

Fransa'da bisiklet yarışında yaşanan feci kaza

DENGESİ KAYBOLAN BİSİKLETLİ FELAKETE NEDEN OLDU

Fransa'nın Les Deux Alpes adlı ünlü kayak merkezine toplanan 700'e yakın bisikletli, yarışmaya başladıktan sonra toplu bir kaza geçirdi.

Sert virajlı alamayan bir bisikletli dengesini kaybetti ve yere düştü. Bir kişinin düşmesiyle diğer bisikletliler de dengesini kaybederek yarışmaya devam edemedi.

Bisiklet yarışında yaşanan feci kaza VİDEO

Fransa'da bisiklet yarışında yaşanan feci kaza

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