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Fransa'da bu kez sokağa 'Kırmızı Başlıklı Kızlar' çıktı

Fransa'da 5. kez sokağa inen "Sarı Yelekliler"e bir destek de, yarı çıplak halde eyleme katılan "Kırmızı Başlıklı Kızlar"dan geldi.

Haber Merkezi | 15.12.2018 - 13:21..
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Fransa'da bu kez sokağa 'Kırmızı Başlıklı Kızlar' çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, yetersiz ekonomi politikalarından şikayetçi olan olan "Sarı Yelekliler", bugün bir kez daha Paris sokaklarına inerek şiddetli protesto gösterileri düzenleyecek.

Fransız polis ve jandarma ekipleri de, düzenlenecek eylem öncesinde, başkent Paris'teki Concorde Meydanı'nda güvenlik önlemlerini artırdı.

YARI ÇIPLAK EYLEMCİLER

Şiddetli çatışmaların yaşanması beklenen eyleme, destek artarken, "Kırmızı Başlıklı Kızlar" da yarı çıplak halde sokaklardaki yerini aldı.

Fransa'da bu kez sokağa 'Kırmızı Başlıklı Kızlar' çıktı

Fransa'da bu kez sokağa 'Kırmızı Başlıklı Kızlar' çıktı

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