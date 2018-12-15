1 Vakanüvis Batı müziği girişimlerini yazdı Cumhuriyet’in başlarındaki Batı müziği girişimleri, pek çok ilginç detay barındırıyor. Halide Edip’in “opera” yazmışlığı da var, Batı müziği öğrencilerinin “mikrop” olarak adlandırılmaları da…

2 Meclis'te CHP eylemi Meclis'te yaptığı konuşmada, AK Parti'yi hedef alan CHP'li Ömer Fethi Gürer, yapılan yolları eleştirdi.

3 Fransa'da bu kez sokağa 'Kırmızı Başlıklı Kızlar' çıktı Fransa'da 5. kez sokağa inen "Sarı Yelekliler"e bir destek de, yarı çıplak halde eyleme katılan "Kırmızı Başlıklı Kızlar"dan geldi.

4 Oyun karakteri satın almak istedi dolandırıldı Eskişehir’de bir vatandaş, bir internet oyun karakterini satın almaya çalışırken dolandırıldı.

5 Sarı Yelekliler Paris’i felç etti Fransa'da "Sarı Yelekliler", bugün de eylem için toplanıyor. Gösterilerin 5. büyük dalgasında, Başkent’in sokakları abluka altında.

6 Burdur'da yoğun sis: Göz gözü görmedi Burdur kent merkezinde, yoğun sis, trafik kazalarına sebep oldu.