Fransa'da Chirac için tören düzenlendi

Fransa'da 1995-2007 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Jacques Chirac, 87 yaşında yaşamını kaybetti ve Fransa Chirac için ulusal yas ilan etti. Ülkede bayraklar, yarıya indi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Bugün ise eski cumhurbaşkanı için resmi bir tören düzenlendi. Dünyanın birçok yerinden ziyaretçiler, bu törene katıldı.

BILL CLINTON VE PUTIN DE TÖRENE KATILANLAR ARASINDA

ABD’nin eski Başkanı Bill Clinton, Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, İspanya’nın eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero dışında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de törene katılanlar arasında yerini aldı.

ESKİ CUMHURBAŞKANLARI DA KATILDI

Saint-Sulpice Kilisesi'nde düzenlenen törende, Cumburbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin yanı sıra Fransa'da daha önce cumhurbaşkanlığı yapan kişiler de katılım gösterdi.

Törende Türkiye'yi, Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa temsil etti.

AKŞAM YEMEĞİ DÜZENLENECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı’nda Chirac için bir akşam yemeği düzenleyerek törene gelenleri ağırlayacak.

KIZININ YANINA DEFNEDİLECEK

Chirac, Montparnasse Mezarlığı’nda 2016 yılında ölen küçük kızı Laurence’ın yanına defnedilecek