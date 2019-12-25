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Fransa'da demir yollarının grev zararı 400 milyon euro

Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan ve 20 gündür süren grevler nedeniyle 400 milyon euro zarar etti.

REUTERS | 25.12.2019 - 02:53..
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Fransa'da demir yollarının grev zararı 400 milyon euro

SNCF Genel Direktörü Jean-Pierre Farandou, Le Monde gazetesine verdiği demeçte, emeklilik reformuna karşı başlatılan grevlerin şirketin 2019 yılı bilançosunu ciddi anlamda olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Fransa'da demir yollarının grev zararı 400 milyon euro

Farandou, 20 gündür devam eden grevlerin şimdiye kadar 400 milyon euro zarara neden olduğunu kaydederek Noel tatilinde tren seferlerinde ciddi aksamların yaşandığını, bilet almış yolcuların yüzde 40'ının bilet değişikliği yapmak veya yolculuklarını iptal etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Fransa'da demir yollarının grev zararı 400 milyon euro

FRANSA, NOEL'E KAOS İÇİNDE GİRİYOR

Öte yandan ülkede emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 20'nci gününde de devam etti. Fransa Noel tatiline girerken başta Paris olmak üzere ülkenin büyük bölümünde sağlık, kamu ve ulaşım hizmetlerinde halkı mağdur eden aksamalar yaşanıyor.

Paris ve büyük kentlerde toplu taşımada ciddi sorunlar meydana geliyor.

Fransa'da demir yollarının grev zararı 400 milyon euro

MACRON DA SENDİKALAR DA GERİ ADIM ATMIYOR

Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesinde ısrar ediyor.

Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, 9 Ocak'ta yeniden gösteri yapılması çağrısında bulunmuştu.

Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı çıkıyor.

Fransa'da demir yollarının grev zararı 400 milyon euro

"NOEL'DE DE ARA VERMEYECEĞİZ"

CGT, İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışmadan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümet, emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtilmişti.

Fransa'da demir yollarının grev zararı 400 milyon euro

Sendikaların çağrısıyla emeklilik reformunu protesto etmek için geçen hafta ülke genelinde eylemler yapılmıştı. Gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 615 bin, CGT'ye göre 1,8 milyon kişi katılmıştı.

Fransa'da demir yollarının grev zararı 400 milyon euro

Fransa'da demir yollarının grev zararı 400 milyon euro

Fransa'da demir yollarının grev zararı 400 milyon euro

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