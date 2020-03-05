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Fransa'da el temizleme jellerinin fiyatlarına denetleme

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olabilecek el temizleme jellerinin ve sıvı maddelerin fiyatlarını kontrol etme sözü verdi.

AA | 05.03.2020 - 00:30..
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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, spekülatörlerin alkol bazlı temizlik ürünlerinin fiyatlarını dört katına çıkarmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fransa'da el temizleme jellerinin fiyatlarına denetleme

MASKE SATIŞLARI HASTANE VE ECZANELERDE

Fransa hükümeti ayrıca yayımladığı bir kararnameyle, 31 Mayıs'a kadar, yüz maskesi stoklarına el koyacağını açıkladı.

Alınan karar uyarınca maskeler sadece hastanelerde ve eczanelerde satılacak.

Doktor kararı olmadan kimsenin maske satın almasına izin verilemeycek.

Fransa'da el temizleme jellerinin fiyatlarına denetleme

FRANSA'DA 4 ÖLÜM

Fransa'da şu ana kadar dört kişi koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybetti.

Ülkede iki hafta öncesine kadar 12 olan koronavirüs vakalarının sayısı bugün itibarıyla 200'ü aşmış durumda.

Fransa'da 5 binden fazla kişinin kapalı alanlarda toplanması yasaklanmıştı.

Başkent Paris yakınlarındaki L'oise bölgesinde 125 sinemanın kapatılması sonrası ülkede film gösterimleri de erteleniyor.

Üç gündür kapalı olan Paris'teki Louvre Müzesi'nin ise yakında yeniden açılacağı açıklandı.

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