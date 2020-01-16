Fransa 42 gündür emeklilik reformu grevinde

Fransa’da, Emmanuel Macron hükümetinin gerçekleştirmek istediği emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor.

Hükümet, emeklilikte tam maaş alabilmek için 64 yaşına kadar çalışma sisteminde geri atım atmıyor.

Öte yandan 42 gündür devam eden grevin zararının, 1 milyar euroyu aştığı açıklandı.

ZARAR 1 MİLYAR EUROYU AŞTI

Başbakan Edouard Philippe, Ulusal Demir Yolları İdaresi’nin zararının 850 milyon euro, Paris Bölgesi Toplu Taşıma İdaresi’nin (RATP) zararının ise 200 milyon euroya ulaştığını söyledi.