Fransa'da emeklilik reformu oylanmadan geçirilecek

Fransa'nın başkenti Paris, 5 Aralık'tan bu yana zaman zaman şiddet eylemlerine dönen protestolara sahne oluyor.

Fransızların çoğunluğunun karşı çıktığı emeklilik reformuna protestolar da engel olamadı.

MECLİSTE OYLANAMADAN GEÇİRİLECEK

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, mecliste yaptığı açıklamada, emeklilik reformunun 17 Şubat'tan bu yana görüşüldüğünü ancak bir sonuca ulaşılmadığını söyledi.

Anayasa'nın 49-3. maddesi gereği, reformun özel yetki kullanarak mecliste oylanmadan geçirileceğini ifade eden Philippe, bunun için Bakanlar Kurulu'nun onayını aldığını belirtti.

MECLİS ÇEVRESİNDE EYLEM YAPILDI

Bu açıklamanın ardından muhalefet partileri meclise reforma ilişkin gensoru önergesi verdi. Bu arada, reforma karşı çıkanlar sendikaların çağrısıyla meclisin çevresinde eylem yaptı. Başbakan Philippe, mecliste çoğunluk iktidar partisinde olmasına rağmen bu kararı aldı.

EMEKLİLİK REFORMU MEMUR VE İŞÇİ AYRIMINI KALDIRACAK

Fransızların yüzde 75'inin geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istediği emeklilik reformu, memur ve işçi ayrımını ortadan kaldırmayı öngörüyor. Reforma göre emeklilik sistemine tek bir düzen getirilecek, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıklar ve 42 emeklilik türü peyderpey kaldırılacak.

EMEKLİLİKTE TAM MAAŞ ALMAK İSTEYENLER 64 YAŞINA KADAR ÇALIŞACAK

Emeklilik yaşının 62 olarak kalması ancak işçilerin tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışması öngörülen reforma göre, 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek. Reformda, emeklilik maaşının çalışma süresince elde edilen puana göre hesaplanacağı belirtiliyor. Ayrıca emeklilik maaşının en az 1000 avro olması öngörülen reformun 2022 itibarıyla uygulanması bekleniyor. Hükümet, bu reformun Fransızların lehine olacağını, halk ise reformun uygulanması halinde emeklilik maaşının düşeceğini savunuyor.