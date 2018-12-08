Fransa'da eylemler başladı

6Putin'den Çipras'a Türk Akımı yanıtı geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazının Avrupa'ya taşındığı projelere Yunanistan'ın da dahil edilebileceğini söyleyerek "Bunun için Türk ortaklarımızla görüşüyoruz." dedi.
7Özel tiyatrolara devlet desteği
Özel tiyatroların projelerine, profesyonel tiyatrolar için yıllık 80, amatör tiyatrolar için yıllık 18 bin lira ve geleneksel tiyatrolar için de yıllık 15 bin liraya kadar maddi destek sağlanacak.
4Fransa'da yağmaya karşı önlem
Fransa'da dev eylem için geri sayım başladı. Sarı Yelekliler ile öğrenci birlikleri, Paris'te gösteri düzenleyecek. Bölgedeki iş yerleri ve dükkanların en büyük korkusu ise yağma.