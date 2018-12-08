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Fransa'da eylemler başladı

Başkent Paris'te göstericiler sokaklara döküldü.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 11:57..
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