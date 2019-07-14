Fransa'da göstericiler polisle çatıştı: 152 gözaltı

14 Temmuz 'Bastille Günü' Fransa'nın başkenti Paris'te kutlandı.

Birçok davetlinin katıldığı törenlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi de yer aldı.

Kutlamalarda Fransız ordusu adeta gövde gösterisi yaptı. Tanklar, askerler sokaklarda Macron'u selamladı.

Fransa'da göstericiler dükkanları yağmaladı VİDEO

DİĞER TARAFTA ÇATIŞMA VARDI

Ancak diğer taraftan Macron karşıtlarının sokağa döküldüğü Paris'in diğer bölgelerinde polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

DÜKKANLAR YAĞMALANDI

Bazı caddelerde göstericilerin dükkanları yağmaladığı görüldü.

152 GÖZALTI

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal bayram dolayısıyla askeri geçidin düzenlediği Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde Sarı Yelekliler'in yaptığı eylemde çıkan olaylarda 152 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanların arasında Sarı Yelekliler'in liderlerinden Maxime Nicolle, Eric Drouet ve Jerome Rodrigues'in de bulunduğu kaydedildi.